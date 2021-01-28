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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل عضوية في أمازون برايم Amazon Prime للتوصيل السريع والمجاني بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة برنامج شركة أمازون برايم العالمية برنامج “Amazon Prime” بالسعودية، فقد دعت شركة أمازون المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من تحقيق استفادة إلكترونية من الموقع خلال الفترة التجريبية وذلك لجميع العملاء، حيث تقدم أمازون عدد رائع من عروض التسوق وعروض الترفيه بعدة مميزات للمستفيدين من هذه العروض، ومن العروض المميزة منح المستفيدين خدمة التوصيل المجاني السريع للمنازل بعدد لا بأس من الكثير من مدن ومناطق المملكة الرئيسية وغير الرئيسية، وقد أعلن موقع أمازون برايم أنه قد وصل عدد المشتركين لديه الي ما يرقب من 150 مليون مشترك بجميع دول العالم، ويعمل برنامج أمازون برايم علي تفعيل الكثير من المزايا من أجل توسيع وضم أكبر عدد من المشتركين، وسوف نبرز لكم مزايا برنامج شركة أمازون برايم العالمية برنامج “Amazon Prime” بالسعودية.
أمازون برايم Amazon Prime
أكد نائب رئيس شركة أمازون بمنطقة الشرق الأوسط رونالدو مشحور، أن الشركة تمتلك مميزات حصرية لا توجد بأي شركة أخري، من بين هذه الخدمات خدمات التوصيل السريع للكثير من المنتجات من دولة أمريكا ودولة الإمارات، والذي وصل لعدد يصل الي 7 مليون منتج مختلف يختاره الكثير من العملاء، مثل ألعاب الفيديو، والكثير من المنتجات الترفيهية والتي تتم ترجمتها الي اللغة العربية، وقد أكد أن خدمات برايم أمازون تحتوي علي خصومات استثنائية لكافة العروض والمنتجات التي تقدمها.
مميزات الحصول علي عضوية في موقع أمازون برايم
تسجيل عضوية في أمازون برايم خلال الفترة التجريبية يتم مجاناً، وبعد انتهاء هذه الفترة يتم تحصيل رسوم عضوية بمقدار 16 ريال سعودي شهرياً، ويمكن أيضاً تحصيل مبلغ 140 ريال كاشتراك سنوي مقابل عضوية برايم أمازون،ويستطيع جميع العملاء الحصول علي عضوية في أمازون برايم من خلال الدخول علي الموقع التالي (http://www.amazon.sa/prime) أو عبر تطبيقات الجوال تطبيق أمازون، ومن بين مميزات عضوية برايم التالي:
- الحصول علي خدمة مميزة وهي التوصيل السريع ومجاني أيضاً .
- خدمة توصيل محاني خلال يوم واحد فقط للمدن التالية، مدينة مكة المكرمة، المدينة المنورة، ومدينة الرياض، ومدنية الدمام، ومدن الطائف والخُبر وجدة، مع توصيل مجاني خلال 4 أيام لباقي مدن المملكة.
- الحصول علي منتجات تسويقية ذات طابع عالمي لكافة المنتجات المكتبية أو المنتجات الإلكترونية وكذلك الأزياء ومنتجات المنزل وغيرها.
- تصل فترة التوصيل في نفس اليوم بمدينة الرياض أو مدينة جدة، بالاضافة الي الحصول علي خصم يصل الي 50% لجميع المنتجات التي يرغب العملاء بشراؤها قبل الساعة 12 من ظهراً داخل السعودية.
- تصل فترة التوصيل من دولة الإمارات خلال يومين فقط ومجاناً، وذلك لجميع المنتجات التي يصل ثمنها أعلي من 200 ريال .
- يتم التوصيل المجاني من دولة أمريكا خلال فترة 7 أيام فقط، وذلك للمنتجات التي تصل ثمنها الي 200 ريال.
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