نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي للمقيمين يصل إلى 200ألف ريال من البنك السعودي للاستثمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي للمقيمين، كما تهتم البنوك في المملكة العربية السعودية بمواطنين المملكة تهتم أيضاَ بالمقيمين وتقدم لهم العديد من الخدمات والتمويلات المتنوعة التي تساعدهم وتحقق أحلامهم وطموحاتهم بالعيش والاستقرار ويقدم البنك السعودي للاستثمار قرض شخصي للمقيمين يصل إلي 200 ألف ريال سعودي ويقدم المصرف العديد من الخدمات التي تعمل على توفير وقت وجهد العميل ويمكن للمواطن أو المقيم فتح حساب بالمصرف ومنها حساب الراتب وحساب وديعة المرابحة وغيرهم ومن خلال المقال نقدم لكم مميزات وشروط الحصول على التمويل الشخصي للمقيمين المقدم من المصرف.

مميزات الحصول على قرض شخصي للمقيمين من البنك السعودي

يقدم البنك السعودي للاستثمار العديد من المزايا التي يقدمها لعملائه من المقيمين، وتعد من أبرز تلك المزايا ما يلي:

يكون القرض المقدم من البنك السعودي للاستثمار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقد سبق وتم أعتماده من الهيئة الشرعية لدى البنك. يمكن للعميل المقترض الحصول على إعادة تمويل لنفس القرض بعد سداد نسبة إعادة التمويل التي يحددها البنك. تعد من أهم المزايا المقدمة من البنك السعودي للاستثمار هي إمكانية الحصول على تمويل إضافي في حالة زيادة المرتب الشهري للمقترض. إمكانية الحصول على إعفاء من المديونية المستحقة للبنك في حالة العجز الكلي الدائم أو الوفاة. ومن أهم المزايا المقدمة أيضاً من البنك أنه لا يشترط وجود كفيل للحصول على ذلك التمويل. سرعة الحصول على قيمة التمويل في نفس اليوم في حالة أستيفاء كافة المستندات المطلوبة من قبل البنك. تصل فترة التمويل إلى خمس سنوات.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

لكي يتمكن المقيم الحصول على التمويل المقدم من البنك السعودي للاستثمار بدون كفيل، يجب أن يتوافر فيه عدة شروط سبق وتم وضعها من قبل البنك، وتتمثل تلك الشروط في الأتي:

يجب أن يكون المتقدم من المقيمين على الأراضي السعودية وأن تكون إقامته سارية المفعول.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن عشرة الأف ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم قد أمضى في العمل مدة سنة على الأقل.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم على القرض الشخصي للمقيمين عن 23 عاماً ولا يزيد عن الستون عاماً.

يجب أن يكون المتقدم يعمل لدى الجهات المعتمدة من قبل البنك.

كما يمكنكم التقديم على التمويل الشخصي للمقيمين إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للبنك السعودي للاستثمار، ومعرفة باقي المستندات التي يجب توافرها من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم كل ما يخص القرض الشخصي للمقيمين من خلال البنك السعودي للاستثمار.