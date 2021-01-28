نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نقدي بدون كفيل بمبالغ مالية حتي 5 مليون ريال وبالتقسيط الميسر من الشركة السعودية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل نقدي بدون كفيل ومبالغ مالية تصل حتى 5 مليون ريال سعودي وبالتقسيط الميسر بفترات تبدأ من سنة وتصل إلى 60 شهر منتج تمويلي تقدمه الشركة السعودية للتمويل بصيغة مطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية كما توفر الشركة التمويل بإجراءات سهلة وميسرة ، وتعمل الشركة السعودية للتمويل على أن تكون الخيار الأفضل في سوق التمويل للعملاء من أفراد أو أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية فورية ومميزة تخدم قطاع الأفراد وقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية، وتمتلك الشركة السعودية للتمويل 17 فرع ومنفذ بيع داخل المملكة وذلك حتى تستطيع الشركة أن تخدم جميع المواطنين من كافة الفئات من أفراد وشركات وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة أيضاً داخل المملكة العربية السعودية. مميزات التمويل النقدي بدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل تمويل نقدي متوافق مع الهيئة الشرعية داخل الشركة السعودية للتمويل. يتميز تمويل الشركة السعودية بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها إلى 5 مليون ريال سعودي. يمكن أن يحصل العميل علي تمويل الشركة السعودية بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل. تقوم الشركة السعودية للتمويل بقبول الضمانات العقارية والرهونات التجارية أيضاً. توفر الشركة السعودية إمكانية السداد المبكر للتمويل. تقدم الشركة تمويل أساطيل السيارات بمبالغ مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي. فترة سداد لمبلغ التمويل تبدأ من سنة ويمكن أن تصل حتى 5 سنوات. يمكن أن تقوم الشركة بتمويل المعدات بمبالغ مالية تصل إلى مليون ريال سعودي. تتيح الشركة السعودية للتمويل لمن يرغب في التقديم على طلب الحصول على التمويل النقدي بدون كفيل ومبالغ مالية كبيرة عن طريق الدخول على رابط تمويل الشركة السعودية وتعبئة نموذج الطلب. تقدم الشركة السعودية للتمويل الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل النقدي المتاح لديها. الأوراق والمستندات الأساسية المطلوبة يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج طلب المنتج.

تقديم كشف حساب بنكي خاص بطالب التمويل وذلك لأخر 12 سنة.

يجب أن يقوم طالب التمويل بتقديم سجل تجاري.

تقديم قوائم مالية وذلك لأخر 3 سنوات خاصة بطالب التمويل.

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