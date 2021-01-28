نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن تكافل طلاب مدارس المملكة الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثر البحث من كثير من أولياء أمور طلاب المدارس في المملكة عن نزول دفعة تكافل بعد أن قامت المؤسسة إيداع معونات طلاب المدارس للفصل الدراسي الثاني وفق الشروط ووفق ما هو مسجل ببيانات الطلاب وأولياء أمورهم في المدارس النظامية، تكافل هي واحدة من ضمن برامج تهدف لمساعدة الطلبة الأشد احتياجاً ومن البرامج التي تهدف إلى بناء إنسان متكامل برنامج وجبتي وبرنامج كسوتي والتي يهدف كلاً منهما إلى مساعدة الطلبة على تجاوز متطلبات الحياة والتي قد تكون مرهقة مادياً على أولياء أمورهم.

كيفية الاستعلام عن تكافل طلاب مدارس المملكة

من خلال الموقع الإلكتروني تكافل أو من خلال الرابط www.takaful.org.sa.

كتابة الاسم.

رقم المرور.

الضغط على تسجيل دخول.

أو من خلال الرقم الموحد للاستعلام ( 920033951).

تفاصيل الخبر

قالت مؤسسة تكافل الخيرية من خلال موقعها الإلكتروني تكافل إنها قد أودعت مبالغ الإعانة في حسابات المدارس والتي ستقوم بدورها في تقديم الدعم للطلاب المستحقين وفق البيانات المسجلة بإدارة المدارس، وقالت أن الإعانات للفصل الدراسي الثاني قد شملت 272 طالب وطالبة من أبناء المملكة المستحقون للدعم في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية.

تشمل الإعانات طلاب وطالبات برنامج تكافل طلاب مدارس المملكة ممن انطبقت عليهم شروط المؤسسة وفق الحالة الاجتماعية والمادية لأولياء أمورهم بحسب البيانات المسجلة ودراسة الحالة والمسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم تكافل طلاب مدارس المملكة

أن يكون الطالب / الطالبة سعودي الجنسية.

أن يكون ضمن وفق شروط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمسجلين بها.

أن يكون الأبوين من منخفضي الدخل المثبت بأي من الجهات الحكومية ووزارة التعليم.

أن تكون الأم مهجورة أو أرملة أو مطلقة ( بموجب صك حضانة) وينطبق عليها شروط الدخل.

أن ينطبق على الطالب خدمة تكافل ( بحسب شروط وزارة التعليم بالمملكة والمعلنة بادرات المدارس المختلفة).

أن يقوم الطالب أو ولي أمرة بالتسجيل في الخدمة كل عام قبل بداية العام الدراسي .

يستثنى من دعم طلاب تكافل طلاب محو الأمية.

يستثنى من دعم طلاب تكافل طلبة الصف الثالث الثانوي.

يذكر أن مؤسسة تكافل الطلاب قد قدمت العديد من البرامج منها مبادرة التمكين الرقمي والتي قدمت من خلالها للطلبة 150 ألف جهاز لوحي حتى يستمر الطلبة في متابعة دروسهم من على بعد، كما تقدم العديد من البرامج التدريبية والبرامج الأخرى مثل دروس التقوية الإلكترونية، وبرامج معنوية ومادية، وكل ذلك يقدم للطلبة بعد التسجيل في المؤسسة الإلكترونية تكافل.