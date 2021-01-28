نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زين السعودية تطلق الجيل الخامس من خطوط الاتصالات لقطاع الأعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة زين السعودية تطلق الجيل الخامس من خطوط الاتصالات لقطاع الأعمال،حيث أن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية أو زين السعودية هي شركة مساهمة سعودية وتعتبر أيضا ثالث شركة اتصالات للهاتف المحمول موجودة داخل المملكة العربية السعودية، تهدف لتشغيل نشاط الاتصالات المتنقلة داخل المملكة.

زين السعودية تطلق الجيل الخامس من خطوط الاتصالات لقطاع الأعمال

قد قامت شركة “زين السعودية” بالإعلان عن إطلاقها لخدمات خطوط الاتصالات المؤجرة والتي تعتمد على تقنية الجيل الخامس، والتي تم تخصيصها لصالح قطاع الأعمال وتتميز بتكلفتها القليلة وجودتها والأمان العالي بها، الذي يشبه تماماً جودة وأمان شبكات الألياف، ومن بين مزاياهالشبكة “خدمة الوصول المخصص” ، والتي يمكن أن يتم تزويد شبكات الاتصالات بها وذلك ليتم توفير اتصالات فائقة السرعة في المناطق التي لا يوجد فيها شبكات الألياف.

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الجيل الخامس من شركة زين السعودية

وتبعا للدراسة الحديثة في السعودية، فيمكن لتقنية الجيل الخامس تنفيذ طلبات واحتياجات 80% من العملاء للخطوط المؤجرة بسرعتها العالية وفي وقت وصول أقل وبسرعة نشر أكبر. كما ستساهم في إطلاق منتجات جديدة للعملاء وبأسعار تنافسية، وجاء هذا كله في سبيل نمو الاقتصاد الرقمي، ومواكبة مع السياسات الاقتصادية الرقمية الحديثة للمملكة.

كلمة الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة زين السعودية

حيث قد قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في “زين السعودية” ، “المهندس سعد السدحان” بالنسبة للخطوط المؤجرة التالي:

“هذا الإنجاز على مستوى قطاع الأعمال يتماشى مع التحول الرقمي في المملكة، ويتقاطع مع محفظة إنجازاتها للتوسع الأكبر في نشر شبكة الجيل الخامس، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. لقد حرصنا منذ البداية، على تحقيق أوسع تغطية وأفضل تجربة لخدمات الجيل الخامس 5G في المملكة، وعملنا لذلك عبر مستويين، الأول: أفقي عبر نشر شبكة الجيل الخامس الأسرع وعلى أوسع نطاق ممكن، وقد حصدنا اعترافاً دولياً بكوننا الأكثر انتشاراً على مستوى المملكة والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والأسرع في تغطيتنا لـ50 مدينة عبر أكثر من 4,700 برج. والثاني عمودي، من خلال توفيرنا لحلول الأعمال الأكثر تطوراً وتقدماً عبر شبكة الجيل الخامس، وبشكل خاص التطبيقات والأجهزة التي تفتح لقطاع الأعمال فرصاً هائلة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. إن إنجاز زين السعودية في إطلاق خدمة خطوط الاتصالات المؤجرة بتقنيات الجيل الخامس، يمثل مكسباً لجميع الأطراف المستفيدة، حيث سيكون الجميع، أمام فرصة استثنائية لتطوير قدراته والاستفادة من أفضل تقنيات الاتصالات لحياةٍ أفضل وأكثر سهولة، سواء المشغلين الذين سيحصلون على وصول أعلى للشبكة، أو الشركات التي تعمل على تحسين عملياتها التجارية، أو الأفراد الذين سيستفيدون من تجربة عملاء استثنائية”

خدمات أخري لشركة زين السعودية

تعمل شركة زين السعودية بتقديم خدمات الهاتف المحمول والتي تتمثل في الخدمات الهاتف الصوتية، وخدمات الرسائل القصيرة والوسائط المتعددة،وأيضا تطبيقات شرائح الهاتف المحمول، وخدمات الجيل الثالث والجيل الرابع و الجيل الخامس، كما تقدم خدمة الإنترنت السريع المتنقل،وتقدم الرسائل الصوتية وخدمات البيانات ذو القيمة المضافة، والألعاب، وخدمات المحتوى، وعناوين الأخبار، وتحديث الأخبار الرياضية أيضا.

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بعض جوائز شركة زين السعودية