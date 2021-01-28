نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة بالخطوط الجوية القطرية للسعوديين والتقديم بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شاغرة بالخطوط الجوية القطرية، أعلنت شركة الطيران الجوي بقطر عن وجود أماكن شاغرة ببعض الوظائف بالخطوط الجوية للمواطنين السعوديين فقط، ولذلك اتجه الكثير للبحث عن تلك الوظائف وطريقة التقديم بها.

التقديم على وظائف الطيران القطري

قامت شركة الطيران في قطر بتحديد مجموعة من الشروط الهامة الواجب توافرها قبل التقديم على تلك الوظائف الشاغرة وهي:

امتلاك المتقدم للجنسية السعودية. يشترط تواجد خبرة لا تقل عن عام بالوظيفة المقدم عليها. الحصول على مؤهل تعليمي يتناسب مع الوظيفة. يجب أن يكون قادرًا على التعامل والتواصل مع الآخرين بمختلف الأنواع. التحدث باللغة العربية والإنجليزية بكل طلاقة. التعامل بكل سهولة مع الحاسب الآلي.

كيفية التقديم بوظائف الخطوط الجوية القطرية

أما عن الراغبين في التسجيل بوظائف الخطوط الجوية القطرية يمكن اتباع التعليمات التالية للتسجيل بطريقة صحيحة:

فتح موقع الخطوط الجوية القطرية الرسمي.

اختيار المسمى الوظيفي المراد التقديم عليه.

قراءة جميع الشروط الموضوعة عن الوظيفة المقدم عليها بعناية والموافقة عليها في الحالة الموافقة بها.

وبعدها يتم الضغط على اختيار apply now المتواجد بأسفل الوظيفة للتقديم بها.

ومن ثم يتم التوجه لصفحة تسجيل البيانات، يتم تسجيلها كاملةً ويجب أن تكون صحيحة ومتطابقة مع البيانات الأصلية.

وفي النهاية يتم الضغط على تقديم الطلب.

وظائف الطيران القطري للسعوديين

وطرحت شركة الخطوط الجوية للطيران القطري من خلال موقعها الرسمي الوظائف الشاغرة والمراد التوظيف بها بجميع المناطق المختلفة وهي: