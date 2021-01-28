نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حساب المواطن نتائج الأهلية 1442 الدفعة الـ39 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1442 بعد أن أعلن البرنامج رسمياً عن صدور نتائج أهلية الدفعة التاسعة والثلاثون لشهر فبراير 2021م، حيث يتم إطلاق نتائج أهلية حساب المواطن لمن يرغب في التحقق من حالة الأهلية لديه، وتعني أهلية الاستحقاق أن الفرد مؤهلاً للحصول على دعم برنامج حساب المواطن بأنه قد تجاوز الشروط الآتية (الجنسية – الإقامة الدائمة بالمملكة – توافق البيانات المدخلة مع الجهات ذات العلاقة الأخرى)، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية للاستعلام عن نتائج الأهلية لدورة الاستحقاق المعلن عنها.

استعلام عن حساب المواطن 1442

ماذا يعني مؤهلاً أو التابعين مؤهلين للاستفادة من دعم حساب المواطن 1442؟ وهنا أوضح البرنامج بأن المتقدم يكون مؤهلاً في حال كانت تركيبة الأسرة مؤهلة للبرنامج، وسيتم احتساب المؤهلين في عملية الاستحقاق من حيث عدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين إذا كانوا أكبر من ثمانية عشر عاماً أو أقل من ذلك، وسيتم احتساب إجمالي دخل الأسرة في عملية الاستحقاق للمؤهلين فقط.

ماذا يعني أنك غير مؤهل للاستفادة من حساب المواطن السعودي؟ في حال صدور نتيجة الأهلية وكانت غير مؤهل فهذا يعني أن رب الأسرة أو أحد تابعيه لم يتجاوز الشروط الثلاث للأهلية، ويجب في هذه الحالة بناءً على سبب عد أهلية المتقدم، فلابد من تحديث حساب المواطن للبيانات، ثم تقديم اعتراضاً على نتائج الأهلية، حيث لم يتم إعادة النظر من غير المؤهلين إلا في حال تقديم اعتراض فقط.

ويتيح برنامج حساب المواطن إمكانية الاعتراض من خلال الزر المقابل لحالة الأهلية لرب الأسرة أو التابعين، وفي حال كان رب الأسرة غير مؤهلاً لحساب المواطن، فلن يتم النظر في أهلية التابعين له، ويجب التذكر بأن إعادة دراسة الأهلية تتطلب التقدم باعتراض وتحديث البيانات وفق سبب عدم الأهلية.

نتائج أهلية حساب المواطن فبراير 2021

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن صدور نتائج أهلية دورة الاستحقاق التاسعة والثلاثون لشهر فبراير 2021م، فمن يرغب في التحقق من نتيجة الأهلية، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية المرفق بالتالي:

رابط بوابة حساب المواطن (ca.gov.sa).

طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد

من يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن “حساب جديد”، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ومن يرغب في استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على قيمة الاستحقاق فور إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين، أو الحصول على رقم حساب المواطن للتواصل مع الدعم الفني للبرنامج، أو التعرف على شروط التسجيل في البرنامج إلى جانب التعرف على خطوات تسجيل حساب مواطن جديد، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.