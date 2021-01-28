نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد هوية زائر بدء استقبال اجراءات تمديد هوية زائر لليمنيين عبر موقع أبشر للجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد هوية زائر، هذا ما يتزايد عليه عمليات البحث من قبل العديد من الاشقاء اليمنيين وذلك عقب ما أشارت صباح اليوم الاثنين الموافق المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بدأ تلقي اجراءات طلبات تمديد هوية زائر لليمنيين المقيمين في أراضي المملكة، مؤكدة أن عملية تجديد هوية زائر سيتم بشكل اوتوماتيك عقب دفع وسداد قيمة الرسوم المستحقة.

تمديد هوية زائر

وفيما يخص طباعة هوية زائر يتم عن طريقة موقع أبشر للجوزات ومن خلال هذا التقرير نتعرف سوياً على طريقة تمديد هوية زائر.

تمديد هوية زائر لليمنيين

ويمكن من خلال رابط موقع أبشر للجوزات الاستعلامات عن كافة اخبار هوية زائر فقط عن طريق تسجيل الدخول على خدمات أبشر الجوازات التي تحمل العديد من الخدمات التي تساعد المواطنين في الحصول على كافة الاستعلامات بشكل اليكتروني سلس وتتمثل خدمات التأشيرات كما يلي:

الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة.

معلومات سجل السفر.

معلومات جواز السفر.

تجديد جواز السفر.

تمديد تأشيرة زيارة.

تعديل المهنة.

الاستعلام عن وصول العمالة.

نقل الخدمات وغيرها الكثير من الخدمات المتاحة على منصة أبشر الجوازات.

يعتبر موقع أبشر للخدمات هو نظام إلكتروني دشنته وزارة الداخلية السعودية والذي يهدف على توفير الجهد للمواطنين السعودييين وكذلك المقيمين لتخليص كافة الإجراءات و المعاملات الخاصة بهم بشكل الكتروني دون الحاجة إلى الذهاب شخصيا للادارات .

حيث يقدم موقع أبشر أكثر من 200 خدمة تصب جميعها في مساعدة المواطن السعودي والقيم، وهناك إلى مايقرب 18مليون مشترك على نظام أبشر للجوازات.