قوة عراقية مشتركة تنفذ عملية أمنية جنوبي كركوك لملاحقة عناصر من داعش

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أحمد جودة - القاهرة - نفذت قوة عراقية مشتركة، صباح اليوم الخميس، عملية أمنية جنوبي كركوك لملاحقة عناصر من تنظيم داعش،حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الأمن العراقية، إرهابيين اثنين بعد الكشف عن تحركات لاستهداف محافظة كركوك بهجماتٍ مسلحة.

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اعتقلت 3 إرهابيين من "الخلايا النائمة في محافظة كركوك، 250 كيلومتراً شمال بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن وكالة الاستخبارات العراقية، أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية من خلال نصب سيطرات في أطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الأمنية، واشتراك أحدهم في ما يسمى معركة الفتح المبين في الهجوم على مدينة كركوك بدايةفي 2015.