نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل للمتقاعدين، هو احد اهم الأخبار التي يبحث عنها العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية من المتقاعدين، حيث تعتبر من اهم التمويلات داخل المملكة هي قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب، ونجد تم هناك بنوك محدده تمكن المتقاعدين من الحصول على تمويل شخصى بدون تحويل راتب، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على احد اهم البنوك السعودية التي تقدم هذه الخدمة الهامة، وسوف نعرض أيضا الشروط الخاصة التي يتطلبها البنك من المتقاعد من اجل الحصول على تمويل شخصى.

تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل للمتقاعدين

قروض المتقاعدين بدون تحويل راتب نجدها من اهم الأخبار التي يتم البحث عنها من خلال محرك البحث جوجل، لذالك سوف نسلط الضوء على هذه الخدمة الهامة، وكما وضحنا أن هناك عدد من البنوك التي تقدم خدمة تمويل بدو تحويل راتب وبدون كفيل للمتقاعدين، وسوف نتعرف على احد اهم هذه البنوك التي تقدم هذه الخدمة لكل المتقاعدين تحت أسس وشروط حددها البنك.

تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل من البنك الاستثمار السعودي

من اهم البنوك التي تقدم قروض ميسره للمتقاعدين هو بنك الاستثمار السعودي، وأيضا يقدم تمويل عقاري للمتقاعدين، ويعتبر بنك الاستثمار احد اهم البنوك السعودية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية منها تمويل شخصى بدون تحويل راتب سواء متقاعدين او موظفين، وسوف نتعرف على شروط الحصول على تمويل بدون تحويل راتب للمتقاعدين بالتفاصيل.

شروط الحصول على تمويل للمتقاعدين

شروط ميسره جدا لكل المتقاعدين الراغبين في الحصول على تمويل شخصى بدون كفيل، وسوف نتعرف على هذه الشروط البسيطة وهى كالتالي.

أولا أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

العمر لا يقل عن 38 عام، ولا يزيد عن 65 عام عند سداد اخر قسط.

تقديم خطاب إخلاء طرف من البنك السابق سارى المفعول.

الوثائق المطلوبة للحصول على القرض من بنك الاستثمار السعودي