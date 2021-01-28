نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “صندوق التنمية العقارية السعودي” يودع 623 مليون ريال لمستفيدي برنامج سكني لشهر يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل بحث الحكومة السعودية على توفير حياة كريمة مستقرة لمواطنيها، وفي صدارتها تأمين تملك السكن أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي، عن إيداع مبلغ 623 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج سكني من وزارة الشئون القروية والإسكان لشهر يناير الجاري 2021، من أجل دعم عقود التمويل العقاري السكني من خلال أعطاء قرض عقاري بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100%، للأسر لتملك السكن الملائم وبذالك يكون ما تم إيداعه منذ بداية 2017 حتى الآن مبلغ 25.6 مليار ريال سعودي لمستفيدي البرنامج المدعوم من الحكومة السعودية التي تقدم العديد من برامج الدعم للمواطنين، طبقاً لرويتها الاستراتيجية 2030 في أن تصبح نسبة تملك المواطنين للسكن تتجاوز 70%.

رابط صندوق التنمية العقارية السعودي

صرح السيد / منصور بن ماضي، المشرف العام على الصندوق العقاري حرص الصندوق على إيداع الدعم في موعده المحدد كل شهر بانتظام منذ انطلاق الدعم التمويلي عام 2017 حتى الآن، وصرح أن القرض المدعوم مكن نحو 424 ألف أسرة من تملك سكن ملائم حتى نهاية عام 2020 الماضي، وأكد أن تقديم الخدمة يكون عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، من أجل توفير الوقت والجهد على مستفيدي البرنامج، ويمكن أيضاً الاتصال على الرقم الخدمي الموحد 199088 للاستفسار عن أي شيء خاص بالدعم المقدم من الصندوق.

صندوق التنمية العقارية السعودي 1442

يهدف الصندوق منذ تأسيسه عام 1394 هجري، إلي مساعدة المواطن والأسر السعودية لتوفير حلول تمويلية مبتكرة وميسرة، وفي هذا الاتجاه وقع الصندوق 150 اتفاقية تعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة ما بين 2017/2020، وأستطاع أن يلبي طلبات مواطني 4700 محافظة ومدينة ومركز في جميع ربوع المملكة العربية السعودية حتى الآن، وما زال يقدم الخدمات كل يوم

طريقة التسجيل في صندوق التنمية العقارية

يمكن لكل مواطن الاستفادة من برامج التمويل العقاري للصندوق، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للصندوق بالرقم المدني، والدخول إلي مستخدم جديد وملء البيانات الشخصية بدقة وعناية، ثم الضغط على تسجيل، للاستفادة من خدمات الصندوق.

شروط الحصول على دعم من الصندوق لبرنامج سكني