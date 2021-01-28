نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 39 شهر فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس 28 يناير 2021، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 39 الخاصة بشهر فبراير 2021.

وقال البرنامج عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر : صدرت نتائج الأهلية للدورة 39 (شهر فبراير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي: ecs.page.link/NKWGY.

جدير بالذكر أن حساب المواطن قد أودع في يناير الماضي 1.9 مليار ريال سعودي خاص بدعم المستفيدين في شهر يناير الدفعة 38 والذي يبلغ عددهم 10.7 مليون مستفيد.

ضوابط حساب المواطن

كان حساب المواطن قدر أصدر في وقت سابق عدداً من الضوابط أبرزها أن يتم تعليق التسجيل مؤقتًا في البرنامج للمستفيدين الجدد، بجانب تحديد الحد الأقصى للاستحقاق.

وتضمنت الضوابط تعليق استقبال أي طلبات جديدة للحصول علي الدعم وذلك منذ تاريخ صرف دعم الدورة 28 مارس 2020.

كما أقرت التعديلات إلزام المستقل بتقديم ما يثبت استقلالية المسكن لمن يبلغ 18 عامًا فأكثر كشرط أساسي لضمان استمرار تقديم الدعم.

شروط الأهلية

وأوضح البرنامج شروط الأهلية وهي أن يكون المسجل سعودي الجنسية، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال السنة الماضية.

كما يشترط البرنامج عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

جدير بالذكر أن معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين.