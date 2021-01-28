أحب الحديث معك!…من أنا برأيك ؟….محمود درويش

دوت الخليج – الأحساء : نوف الهلال

ذلك الرجل العظيم ولد في تاريخ 13 مارس 1914 في قرية البروة، و تزوج من رنا قباني، فقد صاغ دواوين الشعر و كتب أجمل الكلمات،فكان محمود درويش عضو المجلس الوطني الفلسطيني.

قام قسم النقاد بتقسيم مراحل شعر درويش إلى أقسام وكلها كانت تندرج تحت “القضية الفلسطينة”.

كما قام الناقد محمد فكري الجزار بتقسيم شعر الدرويش إلى ثلاثة أقسام ومنها : المرحلة الأولى حين كان متواجداً في أحضان فلسطين ، والثانية مرحلة الوعي الثوري التي تمددت إلى عام 1982، والثالثة كانت الوعي الممكن والحلم الإنساني.

فأما بنسبة إلى حمزة حسين قام أيضاً بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام آخرى فكان تأريخ البدء وذكر فيها كالآتي: مرحلة الإتصال في عام“1970” فقد نهج محمود نهجاً رومنسي في الشعر العربي المعاصر ولقد احتدى بشعراء احدهم نزار قباني (1932 -1998).

والمرحلة الثانية كانت “الانتصال”، كانت تلك مرحلة بينية فقد اصبح هنالك تطور ملحوظ في أسلوبه ودلالات شعره، وتلك المرحلة الاخيرة التي كانت عام (1983- 2008) وهي الانفصال وقصد بها أن الدويش قد أنفصل تدريجيا وبشكل اكثر وعي عن خطابة السياسي المباشر في شعره، وكان متخلي عن الحديث بـ”نحن” فأصبح يتحدث بـ” أنا” فكان خروجه من بيروت عام 1982 قد سبب جرح كبير في أعماقه. توفي الدرويش محمود في يوم 9 أغسطس 2008. فقد دون: دار العودة ، النسيتن ،عابرون في كلام عابر ، أحد عشر كوكبًا.