احتفاء شعبي كويتي بإنجازات الإمارات: "فخر للعرب"

أحمد جودة - القاهرة - تفاعل نشطاء كويتيون، على منصات التواصل الاجتماعي مع اختيار الإمارات ضمن أفضل علامة تجارية في الشرق الأوسط.

وأشاد الناشط الكويتي المعروف طلال البحيري، باختيار شركتي أدنوك الإماراتية وأرامكو السعودية ضمن أفضل العلامات التجارية في العالم.

كما أشاد أيضا باختيار سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك كأفضل رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط، وحصوله على المركز 13 بين أفضل الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم متفوقا على رؤساء تنفيذيين لشركات عالمية مثل مايكروسوفت.

ونشر البحيري، فيديو حظى بمشاركات ومشاهدات على منصتي يوتيوب وتويتر، واعتبر ردا على الحملات الإعلامية التي يشنها إخوان الكويت على دولة الإمارات لموقفها من التنظيم المنحل في المنطقة.