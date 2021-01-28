كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 عبر موقع hrsd.gov.sa برقم الطلب

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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442، يتصدر محركات البحث الشهيرة حالياً في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 لمعرفة موعد صرفها المرتقب، التي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أنه اقترب الانتهاء من عمليات المراجعة للطلبات المقدمة التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وبعدها سيتم عمل كشوفات الخاصة بأسماء المستفيدين ورفعه على موقع الوزارة وسيتم تحديد موعد لإيداع المبالغ المستحقة لكل مواطن في الحسابات البنكية الخاصة بهم.
المساعدة المقطوعة 1442
تعتبر المساعدة المقطوعة بالنسبة للكثيرون من أصحاب الدخل المنخفض هي مصدر دخل جيد يساعدهم على المعيشة وتوفير حياة كريمة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المملكة الحالية، وهي أحد البرامج التي وفرتها المملكة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي بدأ تنفيذها منذ عام 2017 وأطلقت السعودية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي يتم العمل على تنفيذها حالياً للنهوض بالاقتصاد السعودي.
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب
وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة إمكانية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال موقعها، فقط يتم اتباع الخطوات التالية للاستعلام عنها:
- الدخول على موقع hrsd.gov.sa .
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.
- كتابة رقم الطلب الخاص بالمستفيد.
- الضغط على كلمة بحث.
شروط استحقاق المساعدة المقطوعة
- أن يكون المستفيد منها سعودي الجنسية.
- أن لا يقل عمر المستفيد عن 35 عاماً.
- أن لا يكون المستفيد متغيب عن المملكة أكثر من 90 يوماً.
- أن لا يكون الدخل الخاص به لا يزيد عن 2000 ريال سعودي.
- أن لا يكون أي سجل تجاري باسم المستفيد.
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