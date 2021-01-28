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عمر شويل - جدة كيفية معرفة سلم رواتب المعلمين في السعودية، نظام فارس هو احد الخدمات إلكترونية المتاحة وفقا لوزارة التربية والتعليم السعودية، ويقدم كثير من الخدمات والتسهيلات على المعلمين والمعلمات وتم تطوير الخدمات التي يقدمها النظام بإضافة الخدمة الذاتية الجديدة 1442.

سلم رواتب المعلمين، من اهم الأمور التي تشغل الكثير من المعلمين في معرفة سلم الرواتب الخاصة بهم، ومعرفة العلاوة السنوية الجديدة الخاصة بالمعلمين، وخطوات الاستعلام، والتسجيل في نظام فارس، سنقدم لكم عبر موقعنا ثقفني سلم رواتب المعلمين نظام فارس.

سلم رواتب المعلمين في السعودية

ليستطيع كل معلم ومعلمة من معرفة سلم الرواتب الخاص به والعلاوة السنوية يجب أن يكون تم سجيل دخوله أولا إلى نظام فارس التي يقدم تلك الخدمات ومن خلال معرفة كل ما يتعلق بدل المعيشة، والحصول على الإجازات، وجميع الخدمات التي يقدمها نظام فارس، تم الإعلان من قبل وزارة الخدمة المدنية انه سيتم تغير موعد صرف العلاوة السنوية، لهذا العام 1442 بدلا من شهر محرم إلى شهر يناير الجاري 27/1/2021، سلم رواتب المعلمين في السعودية،هو جدول يوضح المستوى والدرجة الذي سيتم تسكين شاغلي الوظائف التعليمية عليه حسب مستوياتهم ودرجاتهم الحالية،ويتم معرفة الراتب والحالة الوظيفية، والدرجة، وتاريخ بداية الخدمة من خلال عدة خطوات

معرفة الرتبة والحالة الوظيفية.

يجب أولا الدخول على حساب المعلم أو المعلمة في نظام فارس. ثم اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف. يجب الضغط على خدمة الرواتب والبدلات، واستخراج تعريف بالراتب. حدد نوع التعريف والجهة ثم اطبعه أو حمله.

ويمكن معرفة رتبة شهر بالتحديد من خلال.

اختيار الخدمة الذاتية الجديدة من نظام فارس. ثم اختيار الشهر المراد معرفة الرتبة الخاص به. سيتم ظهور جميع البيانات الخاصة بالشهر من الرتبة، وبيانات التحويل البنك، ورقم الآبيان، واسم البنك، وصافي التحويل.

طريقة التسجيل في نظام فارس

يجب الدخول أولا على الرابط الرسمي نظام فارس. تسجيل الدخول من خلال البيانات الخاصة بالمعلم من رقم الهوية السارية، والبريد الإلكتروني، والرقم السري، ورقم الجوال. يجب الضغط على متابعة. ثم يجب أدخال الكود المرسل على رقم الجوال الخاص بالمعلم.

كما تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عن أسباب حرمان المعلم من العلاوة السنوية بسبب.

الغياب لأكثر من 15 يومًا دون عذر تقبله جهة العمل.

عدم الحصول على الرخصة المهنية اللازمة.

نظام فارس كيفية معرفة سلم رواتب المعلمين.