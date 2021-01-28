‏”التعاون الخليجي” يدرس إنشاء مجال جوي موحد لدول ‏المجلس

بلادي – الرياض :

عقد فريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول ‏مجلس التعاون الخليجي، اجتماعه الرابع ‏أمس (الأربعاء) عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين ‏عن الدول الأعضاء‎.‎

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‎واستعرض الاجتماع مناقشة عدد من الأمور الفنية المتعلقة ‏بالدراسة، ومنها الأولويات الفنية والتشغيلية لدعم التطبيق ‏الجزئي للدراسة، وصولا للتطبيق الكامل لها.‏

كما بحث متطلبات الربط الآلي بين نظم الملاحة الجوية بدول ‏المجلس، وما تم بشأن تطبيق نظام معالجة خطط الطيران، على ‏أن يتم رفع التوصيات للاجتماع السابع عشر للجنة الملاحة ‏الجوية لاتخاذ ما تراه بشأنها‎.