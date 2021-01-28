‏”التعاون الخليجي” يدرس إنشاء مجال جوي موحد لدول ‏المجلس

بلادي – الرياض :
عقد فريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعه الرابع أمس (الأربعاء) عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء.
واستعرض الاجتماع مناقشة عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالدراسة، ومنها الأولويات الفنية والتشغيلية لدعم التطبيق الجزئي للدراسة، وصولا للتطبيق الكامل لها.
كما بحث متطلبات الربط الآلي بين نظم الملاحة الجوية بدول المجلس، وما تم بشأن تطبيق نظام معالجة خطط الطيران، على أن يتم رفع التوصيات للاجتماع السابع عشر للجنة الملاحة الجوية لاتخاذ ما تراه بشأنها.
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