“الصحة”: لقاح فايزر المعتمد الوحيد لدينا.. وجارٍ تقييم لقاحات أخرى

بلادي – الرياض :

قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور هاني جوخدار، إن الهيئة العامة للغذاء والدواء بصدد تقييم عدد من اللقاحات الأخرى المضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وإنه متى ما تمت الموافقة عليها وإجازتها سيتم توفيرها لاستخدامها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح جوخدار أن بعض شركات تصنيع اللقاحات عرضت لقاحاتها للهيئة العامة للغذاء والدواء لتقييمها وإجازتها، لافتاً وفقاً لصحيفة “اليوم” إلى أن لقاح “فايزر بيونتك” يعتبر الوحيد المسجل حتى الآن بالمملكة.

وأبان أن 10 من اللقاحات المطروحة الآن بالعالم وصلت لمراحل متقدمة، وهي تستخدم تقنيات مختلفة، وأن نسب فاعليتها ومأمونيتها متباينة، موضحاً أنه في مثل هذه الجائحة فإن اللقاح الذي تتجاوز فاعليته نسبة 60% يعتبر فعالاً وآمناً للاستخدام.