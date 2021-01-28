“المرور” يحذر قائدي المركبات من 5 أمور قد تواجههم فجأة على الطريق

بلادي – الرياض :
حثت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، على اليقظة دائمًا والانتباه لأمور مفاجئة قد تواجههم أثناء القيادة على الطريق، والاستعداد برد فعل مناسب، حتى لا يعرضوا حياتهم أو حياة الآخرين للخطر.
وأشار المرور إلى انخفاض سرعة المركبات على الطريق بشكل مفاجئ، أو عبور مشاة أو حيوانات للطريق، أو وجود صيانة على الطريق، فضلًا عن التغيرات الجوية المفاجئة.
من جهة أخرى، أطاح المرور بقائد مركبة أعاق آخر عن السير على طريق المطار بالرياض وحاول إيقافه بالقوة الجبرية، حيث تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
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