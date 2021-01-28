اختتام مناورات “المدافع البحري 21” بمشاركة البحرية ‏الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية

بلادي – الرياض :

اختتمت اليوم (الخميس) ، مناورات التمرين البحري المختلط ‏‏”المدافع البحري 21″، الذي نفذته القوات البحرية السعودية، ‏بمشاركة البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية في ‏منطقة عمليات الأسطول الشرقي بمياه الخليج العربي‎.‎

وأوضح مدير التمرين، العميد البحري الركن عوض رشيد ‏العنزي، أن التمرين تضمن تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية بين ‏السفن المشاركة، وتطبيق فرضيات تتعلق بعمليات حق زيارة ‏وتفتيش السفن، وتدريبات للتعامل مع الألغام الطافية وعمليات ‏الاستطلاع والتدريب والدفاع عن الموانئ.‏

وأشاد العميد العنزي بالمشاركين في التمرين لما أظهروا من ‏احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية ‏التي تعكس أهمية التأهيل والتدريب المستمر للقوات المشاركة‎.‎

يُذكر أن التمرين البحري المختلط “المدافع البحري 21” يُشارك ‏فيه العديد من القطع البحرية كالسفن، والزوارق، والمشاة، ‏ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية ‏للتدريب على عِدة سيناريوهات بحرية داخل البحر.‏

وتهدف التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها القوات ‏المسلحة على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة إلى ‏رفع الكفاءة القتالية، واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، ‏والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين ‏الأطراف المشاركة في التمرين‎.