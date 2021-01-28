اختتام مناورات “المدافع البحري 21” بمشاركة البحرية ‏الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية

بلادي – الرياض :
اختتمت اليوم (الخميس) ، مناورات التمرين البحري المختلط ”المدافع البحري 21″، الذي نفذته القوات البحرية السعودية، بمشاركة البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية في منطقة عمليات الأسطول الشرقي بمياه الخليج العربي.
وأوضح مدير التمرين، العميد البحري الركن عوض رشيد العنزي، أن التمرين تضمن تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية بين السفن المشاركة، وتطبيق فرضيات تتعلق بعمليات حق زيارة وتفتيش السفن، وتدريبات للتعامل مع الألغام الطافية وعمليات الاستطلاع والتدريب والدفاع عن الموانئ.
وأشاد العميد العنزي بالمشاركين في التمرين لما أظهروا من احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية التي تعكس أهمية التأهيل والتدريب المستمر للقوات المشاركة.
يُذكر أن التمرين البحري المختلط “المدافع البحري 21” يُشارك فيه العديد من القطع البحرية كالسفن، والزوارق، والمشاة، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية للتدريب على عِدة سيناريوهات بحرية داخل البحر.
وتهدف التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها القوات المسلحة على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة إلى رفع الكفاءة القتالية، واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.
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