بلادي – الرياض :
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه تم عقد الاجتماع الفني لمباراة كأس “بيرين” للسوبر السعودي، اليوم ( الخميس)، إذ تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، ومن ضمنها اعتماد الزي الذي يخوض كل فريق به المباراة.
وتُلعب مباراة كأس السوبر، بين فريقي الهلال والنصر، بعد غدٍ (السبت) على استاد الملك فهد الدولي بالرياض .
وكان اتحاد الكرة، قد وقع في وقت سابق، اتفاقية رعاية لكأس السوبر السعودي مع شركة مياه بيرين لمدة موسم واحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتماد طقمي الهلال والنصر في مباراة السوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.