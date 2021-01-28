اعتماد طقمي الهلال والنصر في مباراة السوبر

بلادي – الرياض :

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه تم عقد الاجتماع الفني لمباراة كأس “بيرين” للسوبر ‏السعودي، اليوم ( الخميس)، إذ تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية ‏المتعلقة بالمباراة، ومن ضمنها اعتماد الزي الذي يخوض كل فريق به المباراة.

وتُلعب مباراة كأس السوبر، بين فريقي الهلال ‏والنصر، بعد غدٍ (السبت) على استاد الملك ‏فهد الدولي بالرياض .‏

وكان اتحاد الكرة، قد وقع في وقت سابق،‎ ‎اتفاقية ‏رعاية لكأس السوبر السعودي‎ ‎مع شركة مياه ‏بيرين لمدة موسم واحد‎.