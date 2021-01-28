“الداخلية” تعلن عن وظائف عسكرية للكادر النسائي بوكالة الأفواج الأمنية.. في 4 مناطق

بلادي – الرياض :
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية للكادر النسائي بوكالة شؤون الأفواج الأمنية، برتب “جندي أول، وجندي”.
وأوضحت الوكالة أن الفرص المتاحة على وظيفة حراسة وأمن، بمناطق الرياض وعسير، وجازان، ونجران، مبينة أن التقديم سيكون اعتباراً من بعد غد السبت 17/6، ويستمر حتى العاشرة من صباح الخميس 22/6، عبر منصة “أبشر- توظيف”.
وأبانت أنه يجب توفر عدد من الشروط في المتقدمة من بينها، الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وأن تكون حسنة السيرة والسلـوك، ولديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية، وأن يتنـاسب الوزن مع الطول، وألاّ يكون قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو موظفة في جهة حكومية.
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