حديث مرتقب لولي العهد في مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم

بلادي – الرياض :

ينتظر أن يلقي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، كلمة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تحتضنها مدينة الرياض.

وانطلقت أمس (الأربعاء)، أعمال الدورة الرابعة من “مبادرة مستقبل الاستثمار”، تحت شعار “النهضة الاقتصادية الجديدة”، وتستمر على مدار يومين.

وأكدت مؤسسة “مبادرة مستقبل الاستثمار” أن أكثر من 60 متحدثاً بارزاً سيشاركون بحضور شخصي في الرياض، في حين سينضم 80 متحدثاً آخرون افتراضياً إلى المؤتمر الاستثماري عبر بث مباشر من نيويورك وباريس وبكين ومومباي.