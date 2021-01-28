“الاستئناف” تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوى مقامة ضد متهم مصري

بلادي – الرياض :
حددت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة على المتهم / أحمد إبراهيم عبدالسلام رزق، مصري الجنسية، ليكون الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين 17/ 7/ 1442هـ،.
وأوضحت المحكمة أن القرار يأتي نظراً لتغيب المتهم الذي يحمل إقامة رقم (2229691734)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 6 / 6 / 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل معه في مكان إقامته الموثق لديها.
ودعت المحكمة المدعى عليه للحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (5 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
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