“نجم”: تشغيل مكيف السيارة في الشتاء مهم لهذه الأسباب

بلادي – الرياض :

نصحت شركة نجم لخدمات التأمين أصحاب المركبات بضرورة تشغيل التكييف أسبوعياً خلال فصل الشتاء.

وأوضحت الشركة أهمية تشغيل المكيف مرة في الأسبوع لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق، سواء في المستوى البارد أو الحار، ومبينة أن ذلك مهم للمركبة.

وأبانت أن تشغيل المكيف يحمي أجزاء “الكمبروسر” من الالتحام، كما أن جريان الفريون يحافظ على بقاء الأنابيب مرنة ومحكمة.