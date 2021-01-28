“نجم”: تشغيل مكيف السيارة في الشتاء مهم لهذه الأسباب

بلادي – الرياض :
نصحت شركة نجم لخدمات التأمين أصحاب المركبات بضرورة تشغيل التكييف أسبوعياً خلال فصل الشتاء.
وأوضحت الشركة أهمية تشغيل المكيف مرة في الأسبوع لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق، سواء في المستوى البارد أو الحار، ومبينة أن ذلك مهم للمركبة.
وأبانت أن تشغيل المكيف يحمي أجزاء “الكمبروسر” من الالتحام، كما أن جريان الفريون يحافظ على بقاء الأنابيب مرنة ومحكمة.
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