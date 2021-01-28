هلال المدينة يستقبل ما يقارب 400 الف مكالمة خلال 2020

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال عام الماضي 386600 مكالمة فيما بلغت المكالمات المستقبلة خلال 2019 248197 مكالمة وتأتي تلك الزيادة ضمن جهود الهيئة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) حيث تم دعم غرفة العمليات بالمنطقة بالكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة هذا الكم من الاتصالات .

وباشرت الفرق الإسعافية 73129 بلاغ إسعافي في زيادة بلغت اكثر من 02٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي مع عدم وجود موسمي الحج والعمرة .

وتبلغ الفرق الاسعافية العاملة في الميدان خلال الاربع والعشرون ساعة في المنطقة أكثر من 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة ويتم مراجعة و مدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قبل مسئولي المنطقة بناءً على المؤشرات .

وبلغت الساعات التطوعية خلال العام الماضي 75428 ساعة تطوعية من خلال 324 فعالية تم تغطيتها من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة والبالغ عددهم في المنطقة 1173 متطوع ومتطوعة .

اما في ما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفايروس كورونا يتم أتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الاسعافي ويتعامل الفريق مع الحالة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قبل وحدة التعقيم حيث تم اجراء اكثر من 1700 عملية تعقيم لسيارات الإسعاف خلال العام الماضي .

فيما قامت إدارتي التدريب الرجالي والنسائي بـ 215 دورة ومحاضرة تدريبيه أستفاد منها 11759 متدرب ومتدربه من عامة المجتمع و موظفي بعض الجهات الحكومية و الخاصة .

صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي