تقنية البنات بالأحساء تنفذ برنامج ” مهارات الاتصال والتواصل الفعال ”

دوت الخليج – علي بن زيد

بحضور 300 متدربة وخريجة

نفذت الكلية التقنية للبنات بالأحساء متمثلة بمكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي البرنامج التدريبي مهارات الاتصال والتواصل الفعال، والذي أقيم عن بعد من خلال برنامج البلاك بورد، بمشاركة (300) من المتدربات والخريجات، وذلك مساء الاربعاء الموافق 14/06/1442هـ.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج سعيًا من الكلية لتعزيز ثقافة التواصل للخريجات والمتدربات بهدف تطوير وصقل شخصية الخريجة من خلال اعدادها للانخراط في سوق العمل.، واستمرارًا لسلسلة البرامج التي اطلقها التوجيه المهني للتدريب على نشر ثقافة الاتصال في ظل تفاعل الكلية مع الإجراءات الاحترازية والتدابير التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا والخطوات الحثيثة والفعالة تجاه تعزيز الصحة العامة.

ويهدف البرنامج الذي قدمته المدربة المعتمدة دولياً الأستاذة/ فاطمة السيد ، إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال وتنمية الحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية وتدريبهم على أساليب واستراتيجيات الاتصال الناجح، كما يهدف إلى اكتشاف مهارات المشاركين والمشاركات في الاتصال والتواصل وتطبيقها.

من جانبه أوضحت منسقة التنسيق الوظيفي والتوجيه المهني أ.هدى النعيم بأن البرنامج يلامس احتياج سوق العمل الحقيقي حيث تنمية مهارات المتدربات المقبلات على التخرج من أجل صناعة المستقبل ومواجهة تحدياته ومتغيراته وتحقيق الريادة في كل المجالات.