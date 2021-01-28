نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم برنامج سكني 623 مليون ريال لمستفيدي شهر يناير وحساب الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم برنامج سكني شهر يناير عبر صندوق التنمية العقارية، تزداد عمليات البحث حول دعم سكني بعد أن أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع الدعم شهر يناير 2021 في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، حيث وصل إجمالي دعم سكني شهر يناير 623 مليون ريال سعودي، وذلك وفقاً لتصريحات المشرف العام صندوق التنمية العقارية والذي أكد على صرف الدعم في الموعد المحدد له، وذلك تحت إشراف وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووصل إجمالي الدعم منذ نشأة البرنامج حتى شهر يناير الجاري 25.6 مليار ريال سعودي في الحسابات البنكية، ومن خلال موقعنا ثقفني تفاصيل برنامج سكني وشروط الاستحقاق.

شروط استحقاق الدعم السكني 1442:

أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية أن يكون عمر المستفيد من الدعم العقاري لا يقل عن 24 عام. أن يكون لديه أسرة يحمل عبئها. أن يكون الشخص المستفيد مقيم في المملكة العربية السعودية وعائلته ألا يكون المستفيد امتلك منزل خلال الخمس سنوات السابقة ألا يكون قد حصل على دعم سكني من الدعم المقدم من الحكومة بالمملكة العربية السعودية ومن أي وزارة.

حساب الدعم السكني:

يتم حساب دعم سكني من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج سكني وذلك من خلال موقع وزارة الإسكان السعودية، ويتم حساب الدعم بمجرد إدخال بيانات الراتب وعدد أفراد الأسرة من أجل التعرف على قيمة الدعم، ويقدم برنامج سكني عدداً من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للأشخاص المستفيدين الاستفادة من خلالها.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان قد أعلنت عن اتفاقية تعاون مشترك مع شركة المساجد المتكاملة في مقر الوطنية للإسكان، ويضم الهدف الرئيسي إلى التعاون في التصميم والإشراف على بناء المساجد التي يتم تطويرها.

“الأراضي البيضاء” الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ في الرياض:

وقد أعلنت وزارة الإسكان من خلال صفحتها الرسمية عبر صندوق تنمية العقارية عن مشروع الأراضي البيضاء، حيث تم الانتهاء من تطوير 4 أراض خاضعة للرسوم من قبل ملاكها في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 877 ألف م2، علماً أن الأراضي توفر 1600 قطعة سكنية، بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري.