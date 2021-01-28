نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج وصول ومخالفات وكيفية التسجيل في برنامج وصول في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج وصول هو برنامج أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية السعودية وذلك لحل مشكلة القيادة التي تواجهها السيدات في المملكة العربية السعودية، حيث أن ممارسة القيادة غير متاحة للسيدات في المملكة.

برنامج وصول

● هو برنامج يسهل انتقال المرأة للعمل في القطاع الخاص ومدة هذا البرنامج عامان، ومن شروطه ما يلي.

● علي السيدة أن تكون حاملة للجنسية السعودية فقط.

● أن يكون عمر السيدة فوق (١٨) عام ولا يتعدى (٦٥)عام.

● أن تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

● عندما يزيد راتبها عن 8000 ريال سعودي لن يتم قبولها في البرنامج.

● لها أربع رحلات في اليوم فقط، وأقل مسافة هي 65 كيلو متر للقيام بهذه الرحلة.

مخالفات برنامج وصول

● يجب على المستخدم عدم ارتكاب أي مخالفة حتى لا يستبعد من البرنامج والمخلفات كما يلي.

● عندما يتجاوز وقت الانتظار مدة 60 دقيقة.

● طلب أكثر من أربعة رحلات يوميا.

● عندما يتم تجاوز المسافة المحددة للرحلة.

كيفية التسجيل في برنامج وصول

للاستفادة من برنامج وصول يجب على المرأة العاملة اتباع التعليمات التالية:

● عليك الدخول إلى البرنامج.

● ثم اختيار كلمة ( انضمي الآن).

● عندما تنتقل إلى البوابة يجب التأكيد بالضغط علي كلمة ( باحث عن عمل) .

● ثم قم بالضغط على البرنامج.

● وللتأكيد سوف ترسل إليك الشركة رابط خاص.

● قم بفتح الرابط المرسل إليك من الشركة، وقم بالتسجيل من خلاله وبذلك تكون سجلت الدخول بنجاح.

عقوبات برنامج وصول

● عند ارتكاب خطأ للمرة الأولى سوف يرسل لك رسالة من خلال الهاتف بالمخالفة.

● وعندما تخطئ مرة ثانية سوف يرسل لك رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني.

● والمرة الثالثة يمكن أن تستبعد من البرنامج.

وفي النهاية فإن برنامج وصول يساعد على التقليل من نسبة البطالة وتحسن ظروف المعيشة ورقي المجتمع.