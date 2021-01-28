شملت السكان والبيئة والاقتصاد.. ولي العهد يكشف ملامح رؤية مدينة الرياض

بلادي – الرياض :

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستعلن عن إستراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد بعد قرابة 4 شهور.

وقال خلال حديثه مع السيناتور ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة حوار بعنوان “مستقبل الرياض”، إن كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكّنات لخلق وظائف وخلق نمو في الاقتصاد وخلق استثمارات وخلق العديد من الفرص، لذلك ننظر لها بعين الاعتبار.

الاقتصاد

وأضاف أن المستهدف أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، واليوم هي من أكبر أربعين مدينة في العالم اقتصاديا.

وبين أن المدن تشكل 85% من اقتصاد العالم، فلذلك التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات، مضيفا أن الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل هي قائمة على المدن.

وأشار إلى أن مدينة الرياض تشكل اليوم ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتكلفة خلق الوظائف فيها أقل 30%، وتطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري أقل بـ29% من بقية مدن المملكة، والبنية التحتية في الرياض رائعة جداً بسبب ما قام به الملك سلمان فيما يزيد عن 55 سنة بإدارة مدينة الرياض والتخطيط لها.

البيئة:

ولفت إلى أن المملكة تخطط لإقامة برنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار في مدينة الرياض مما سوف يقلل من درجة الحرارة وكذلك مستوى الغبار، وهناك خطط أيضاً لإنشاء محميات ضخمة حول المدينة لتحسين الوضع البيئي، بالإضافة إلى مشاريع بيئية سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

السكان:

وأضاف أن المملكة تركز على النمو السكاني على مدينتين رئيسيتين، الرياض ونيوم ، حيث تشكل الرياض أكثر من 30% من سكان المملكة ولديها بنية تحتية متميزة تستطيع أن تستوعب من 15 – 20 مليون نسمة في الرياض خلال العشر سنوات القادمة.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز في بقية مناطق المملكة على رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية والثروات الطبيعية وغيرها من الفرص.