الفالح: نعتزم إنشاء 20 منطقة اقتصادية حرة في المملكة 6 منها في الرياض

بلادي – الرياض :

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح عن عزم المملكة على إنشاء 20 منطقة اقتصادية حرة، سيكون 6 منها في الرياض.

وأوضح، خلال حديثه اليوم (الخميس) في اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المناطق الاقتصادية هدفها تقليل المخاطر للمستثمرين وتسريع بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن هناك مناطق ستكون مخصصة للأعمال الرقمية والإبداعية واللوجستية، إلى جانب توفير بيئة تشريعية تسهل ممارسة الأعمال في المملكة.

وشدد على أن الـ12 شهرا الماضية أثبتت أن المملكة من الاقتصاديات الأكثر مرونة على مستوى العالم، خاصة أن القطاع المالي فيها من أقوى 5 قطاعات ضمن مجموعة العشرين.