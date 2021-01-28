ولي العهد: سيكون هناك طروحات لأسهم أرامكو في السنوات القادمة

بلادي – الرياض :

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن هناك طروحات لأسهم شركة أرامكو في السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال حديث ولي العهد مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار السيناتور ماتيو رينزي، في مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، ضمن جلسة حوار بعنوان “مستقبل الرياض”.

وأضاف ولي العهد أن الأموال التي ستحصَّل من طروحات أسهم الشركة سيعاد ضخها داخل وخارج المملكة لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة.