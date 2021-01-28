هيئة تطوير الرياض: سنعلن عن استراتيجية التطوير بعد 4 أشهر

بلادي – الرياض :
قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، إن موعد الإعلان عن إستراتيجية تطوير العاصمة الرياض سيكون بعد 4 أشهر.
وأوضح، خلال حديثه في اليوم الثاني لمؤتمر مبادرة تطوير الاستثمار اليوم (الخميس)، إنه سيكون هناك تركيز على جذب المواهب وتوطينها، إضافة إلى وجود حوكمة في خطط المدينة.
وأضاف أن مشروع مترو الرياض الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته اليوم سيكون في المرتبة 14 عالميا.
وكان ولي العهد قد أكد أن استراتيجية الرياض ستكون طموحة ومفاجئة بشكل إيجابي للسعوديين والعالم، وأن البنية التحتية في العاصمة رائعة جداً.
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