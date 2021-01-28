ولي العهد يستعرض كيفية رفع أصول “صندوق الاستثمارات” من 400 مليار إلى 1.1 تريليون دولار

بلادي – الرياض :
استعرض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 4 موارد سيتم عن طريقها رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 400 مليار دولار 1.1 تريليون دولار خلال السنوات القادمة.
وقال ولي العهد، في مقابلة بمبادرة مستقبل الاستثمار، إن المورد الأول يتمثل في وجود الكثير من الأراضي المسجلة في صندوق الاستثمارات العامة تقييمها صفر، كأراضي نيوم، وأراضي مشروع أمالا وأراضي مشروع البحر الأحمر وأراضي مشروع القدية والعشرات من الأصول العقارية.
وأضاف أن المورد الثاني سيكون عن طريق طروحات لأسهم أرامكو في السنوات القادمة، وسوف يتحول النقد إلى الصندوق، والثالث مشاريع خصخصة ضخمة جدا سيضَخ العائد منها لتعزيز أصول الصندوق، والرابع هو النمو الطبيعي لأرباح صندوق الاستثمارات العامة.
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