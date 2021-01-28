نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون أوراق.. عناصر جماعة الإخوان الفارين إلى تركيا يعانون من مأساة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر إعلامية عن مأساة جديدة يتعرض لها شباب وعناصر جماعة الإخوان بمصر الفارين إلى تركيا والمقيمين فيها، حيث انتهت صلاحية الأوراق المصرية التي يحملونها منذ هروبهم من مصر قبل سنوات.

وذكرت فضائية "العربية" نقلا عن مصادرها، أن عناصر جماعة الإخوان يعيشون الآن بدون أوراق ثبوتية، ما أدى لتعطل قيد وإثبات نسب أطفالهم وقسائم زواجهم وغيرها من المعاملات القانونية.