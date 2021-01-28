نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون كفيل للسعوديين والمقيمين بالتقسيط المرن وموافقة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من الأفراد يبحثون عن عروض تمويلية تناسب راتبهم الشهري والتي تتم من خلال البنوك والشركات الموثوقة بداخل المملكة العربية السعودية، ولهذه التمويلات مميزات هامة ومن أبرزها أن تكون بدون كفيل للعميل، وعلى فترة سداد طويلة لراحة العملاء، ويتم التمويل النقدي أو العيني حسب احتياج العميل إليه، ولكن هناك عدة شروط وأوراق يجب الالتزام بهم لتحصل على التمويل سريعا بإجراءات ميسرة.

القرض الشخصي من مصرف الإنماء

يتميز القرض بأنه متوافق مع أحكام وضوابط الشرعة الإسلامية، وبفترة سداد قت تصل إلى 60 شهر بقسط شهري منخفض، وأنه قد يصل مبلغ التمويل إلى 2 مليون ريال أو ما يناسب طالب القرض والمبلغ المتاح له، والتمويل للسعوديين والمقيمين وبدون كفيل، جانب تلك المميزات فأن الرسوم الإدارية 1 في المائة من مبلغ القرض، فقط قم بملء نموذج طلب القرض الشخصي وقد تحصل على مميزات تناسب راحتك.

قرض سيارة من مصرف الإنماء

يوفر المصر قرض للحصول على سيارة أحلامك ولكن بشروط، فيجب أن تكون حاصل على الحد الشامل، وتعبئة نموذج طلب القرض، تحديد السيارة ومصدر الحصول عليها، وتقديم الهوية الوطنية للعميل، وعند استيفائك جميع المتطلبات السابقة يمكنك طلب قرض سيارة من مصرف الإنماء بمبلغ تمويلي يصل إلى 2 مليون ريال، وقسط شهري بسيط، وللحصول على الحد الشامل يجب أن تقم بفتح حساب لدى مصرف الإنماء، وتعريف بالراتب وطلب تحويل الراتب والعمل لدى جهة معتمدة لدى المصرف.

التمويل الإضافي

يمكنك الحصول على التمويل الإضافي من المصرف بعد مرور 12 شهرا على طلبك التمويل الشخصي الأول، ولكنه متاح التمويل الإضافي للسعوديين فقط وليس للمقيمين الأحق بطلب هذا التمويل الثاني، ومن أهم مميزاته أنه يعطيك راحة أكبر ومرونة وفترة سداد طويلة بدون كفيل، وبشرط أن تستمر في تسديد جميع أقساط تمويلك الحالي، وأن تقدم الأوراق والمستندات التي تفيد بأنك ملتزم بدفع الأقساط في أوقاتها بدون تأخير، وللمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم المجاني لمصرف الإنماء 8001208008 للاستفسار من داخل المملكة 920028000 على مدار الساعة،

خدمة تقسيط التعليم

يقدم مصرف الإنماء أيضا خمة تقسيط التعليم والتي بدون رسوم إدارية وبدون هامش ربح فأنه تتيح لك دفع المصروفات الدراسية بالتقسيط على 12 شهر ومن فترة الحضانة حتى الدراسات العليا وفي جميع مراحل الدراسة لجميع أبنائك، ويمكنك جمع المبلغ وتقسيطه بمبلغ على كل شهر، وكان هناك مثال توضيحي إذا كان الأطفال ثلاثة في مراحل عمرية مختلفة وكان المبلغ التعليمي 36 ألف ريال فأنه يتم تقسيمه على 12 فأن كل شهر يتم دفع ثلاثة ألف ريال بدون أي رسوم.