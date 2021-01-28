نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مجلس الضمان الصحي وأنباء عن إطلاق العقد الموحد في بداية فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مجلس الضمان الصحي يعد من أهم الأرقام التي يبحث عنها المواطنين والمواطنات بشكل مستمر في المملكة العربية السعودية، وقد قامت وزارة الصحة السعودية بإطلاق هذه الأرقام للعمل علي خلق بيئة صحية متطورة ولتقليل الوقت والجهد علي المواطنين و المقيمين وللتسهيل عليهم عند الحاجة إلي الاستعلام عن الخدمات التأمينية الصحية المختلفة المقدمة من قبل الرعاية الصحية، ومن المعروف أن مجلس الضمان الصحي يعمل علي الإشراف ومراقبة نظام التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية حيث أن التامين الصحي من أهم الخدمات التي يقوم المجلس بتقديمها مما يعمل علي توفير الخدمة التأمينية بشكل أفضل وأسعار مخفضة في المستشفيات التابعة للتامين، كما يعمل علي تنظيم الإجراءات المتبعة أثناء الفحص الطبي وتنظيم عمليات صرف العلاج في المستشفيات والعيادات الطبية.

رقم مجلس الضمان الصحي

من خلال المقال يمكنك معرفة مستشفيات تامين تكافل الراجحي، قد قام مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية بالعمل علي توفير رقم خاص بها يمكن للمواطنين والمقيمين الاتصال من خلاله و الاستفسار أوالاستعلام عن الأسئلة التي يرغب بها المتصل وكذلك يمكن تقديم شكوي أو بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد علي تطوير مستوي الخدمات المقدمة من قبل المجلس وهذا الرقم هو كالتالي: 966920001177+، كما قام المجلس بتوفير العديد من الطرق الأخري للتواصل عن طريق الإنترنت وبعض الطرق الأخري هي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي للمجلس للتواصل معه عل الإنترنت بكل سهولة ويسر.

تحميل تطبيق cchiksa علي الجوال الخاص بك.

يمكن من خلال التطبيق السابق التواصل عن طريق مواقع التواصل المختلفة مثل “فيس بوك وتوتير ولينكد إن”

إرسال الاستفسار أو الشكوي التي ترغب بها عن طيق الإيميل الخاص بالمجلس وهو كالتالي: [email protected] cchi.gov.sa .

الضمان الصحي يطلق العقد الموحد في بداية فبراير

من خلال المقال يمكنك معرفة المستشفيات التي يغطيها التأمين الصحي، وبعد الحديث عن رقم مجلس الضمان الصحي فقد تم الإعلان اليوم عن إطلاق العقد الموحد لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمة الرعاية للقطاع الخاص والمعتمدين من قبل المجلس، وأشار المجلس إلي أن تطبيق العقد الموحد سيتم تنفيذه ابتداءً من أول شهر فبراير المقبل علي أن يتم التزام القطاع الخاص بالعقد لمدة عام كامل.