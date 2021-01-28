طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من 31 ألف ريال سعودي

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي، التي يبحث عنها الكثيرون من المواطنين في المملكة العربية السعودية للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي الذي يصل اكثر من 31 ألف ريال سعودي للأسرة السعودية، وفقا لعدة شروط ينبغي توافرها في الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث يصرف معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين ويستثني من ذلك بعض الحالات الخاصة التي نبرزها إليكم عبر الفقرات التالية من خلال موقعكم ثقفني.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

يتمكن المواطنين من تنطبق عليهم الشروط والمعايير التقديم في الضمان الاجتماعي من خلال إتباع الخطوات التالية:



الدخول على الموقع الإلكتروني وزارة العمل. القيام بالضغط علي الخدمات الإلكترونية. اختيار الخدمات الإلكترونية للمنشآت. الضغط علي مستخدم جديد. تسجيل البيانات المطلوبة. الضغط علي كلمة التالي. تسجيل رقم الجوال. ثم النقر علي حفظ. ستصلك رسالة عبر هاتفك للتأكيد. يمكنك الآن التفعيل وإنهاء عمية التسجيل.

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض المعايير لاستفادة الأسر السعودية من معاش الضمان الاجتماعي والذي شمل التالي:



يصرف معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين فقط، ويوجد حالات خاصة مثل زوجة المواطن السعودي والأرمل.

للمواطنين السعوديين فقط، ويوجد حالات خاصة مثل زوجة المواطن السعودي والأرمل. ينبغي للمستفيد من معاش الضمان الاجتماعي أن يكون موجود بالأراضي السعودية ومقيم بها اقامة دائمة، يسمح له فقط بالخروج من المملة 90 يوم.

يصرف معاش الضمان الاجتماعي لمن يعول أسرة.

لمن يعول أسرة. لا يصرف معاش الضمان الاجتماعي لمن هو في السجن أو دار الإيواء أو المقيم بالمؤسسات الخيرية التي تدعمها المملكة.

يصرف معاش الضمان الاجتماعي لمن لم يتجاوز عمرة 18 من الرجال، واذا كان بالتعليم الجامعي يسمح له بالصرف حتي يصل عمرة 26 عام.

يصرف معاش الضمان الاجتماعي للفتيات ما لم تتزوج أو لم تتوظف.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية الأليات علي أهمية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والتي يمكنك اتباعها من خلال الخطوات التالية:



الدخول علي رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. مراجعة وتغيير البيانات الجديدة وفقا للمستجدات التي طرات الفترة السابقة.

بعد تحديث بياناتك الشخصية يمكنك الآن الضغط علي حفظ.

الضغط علي إرسال الطلب.

المستندات المطلوب للتسجيل في الضمان الاجتماعي

صورة من بطاقة الهوية لم صار عمرة 18 عام.

الإقامة في نطاق خدمات المكتب.

تقديم أفاده طبية من احد المستشفيات.

دراسة الحالة عبر الزيارات الميدانية.

قيمة معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية مستحقي مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي مبلغ يصل إلي 9400 ريال سعودي ويزيد المبلغ في حالة زيادة أي فرض أضافي بمقدار مائة ريال سعودي، بشرط أن لا تزيد عدد الأسرة عن 8 أشخاص أي اقصي مبلغ يصل ألية المستفيد 31100 ريال سعودي، لذا يجب علي كافة المواطنين من ينطبق عليهم المعايير استخدام طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي.

