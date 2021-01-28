نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أبشر توظيف للتقديم على وظائف شؤون الأفواج الأمنية 1442 للنساء “جندي، جندي أول” في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط أبشر توظيف من أهم الروابط الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، التي توفر الوظائف بالعديد من الجهات الحكومية والعسكرية، وخلال الساعات الأخيرة بدأ البحث عن تفاصيل الإعلان الخاص بوظائف شؤون الأفواج الأمنية، الذي تم الإعلان عنه بمعرفة الإدارة العامة للقبول المركزي، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث تضمن الإعلان التقديم لوظائف جندي أول وجندي على الكادر النسائي، من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة فيما فوق، للتعيين في مناطق الرياض وجازان ونجران وعسير، وحسب الشروط الواجب توافرها في المتقدمات، وسوف نعرض عليكم تفاصيل الإعلان والرابط المباشر للتقديم.
التقديم عبر أبشر توظيف على وظائف شؤون الأفواج الأمنية
- الدخول على الموقع الإلكتروني “أبشر توظيف“.
- اختيار الوظيفة المتقدم عليها.
- تسجيل بيانات المتقدمة بكل دقة.
موعد التقديم لوظائف شؤون الأفواج الأمنية 1442 عبر أبشر
يبدأ التقديم إلكترونياً عبر أبشر لوظائف شؤون الأفواج الأمنية، من يوم السبت الموافق 17 جمادي الثاني1442، الموافق 30 يناير 2021 في تمام العاشرة صباحاً، حتي يوم الخميس الموافق 22 جمادي الثاني 1442، الموافق 4 فبراير 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
أبشر توظيف وزارة الداخلية
تقوم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن وظائف للعسكريين والإداريين بمختلف القطاعات التابعة لها، من خلال رابط منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية، فهي المنصة المعتمدة للإعلان عن الوظائف ونتائج القبول بها، طبقاً للشروط المطلوبة والمؤهلات الواجب توافرها في كل وظيفة.
شروط واجب توافرها في المتقدمات لوظائف شؤون الأفواج الأمنية 1442
- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثني من ذلك من نشأت مع والدها خارج البلاد أثناء خدمة الدولة.
- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فيما فوق.
- ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.
- أن يكون لدي المتقدمة هوية وطنية مستقلة سارية المفعول وقت التقديم.
- أن تكون المتقدمة مشهود لها بحسن السير والسلوك وغير محكوم عليها في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- توافر المؤهل المطلوب على أن يتم المصادقة علية بمعرفة الجهات المختصة.
- أن يكون وزن المتقدمة متناسب مع الطول حسب ما هو مقرر في اللائحة الطبية.
- أن تقوم المتقدمة باجتياز كافة الاختبارات المخصصة للقبول.
- ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين في أي من الجهات العسكرية أو الحكومية، وأن لا تكون قد تم إنهاء خدمتها من المعاهد والمراكز العسكرية لأي سبب كان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط أبشر توظيف للتقديم على وظائف شؤون الأفواج الأمنية 1442 للنساء “جندي، جندي أول” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.