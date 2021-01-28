نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اصدار وثيقة العمل الحر الجديدة 2021 من بنك التنمية الاجتماعية للحصول على التمويل الميسر للسعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة اصدار وثيقة العمل الحر بالمملكة السعودية 2021 – 1442 والتي تعد من أهم التراخيص اللازمة حتى يتمكن المواطن من مزاولة المهنة الراغب في القيام بها بشكل حر، كما يمكن معرفة شروط التقديم للحصول على قرض العمل الحر من بنك التسليف قرض نفاذ من بنك التنمية len.sdb.gov.sa وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة قد أطلقت من قبل منصة العمل الحر إيمانًا بأهمية الأعمال الحرة وسعيًا منها لمساعدة المواطنين على إنجاز مسؤولياتهم بصورة الكترونية ميسر.

ويأتي ذلك ضمن مباردة الوزارة لتنفيذ رؤية المملكة 2030 كما يمكن معرفة شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر في بنك التسليف للحصول على التمويل الميسر نفاذ وتستهدف من خلال المنصة الطاقات البشرية المختلفة والباحثين عن فرص العمل الحر وزيادة الدخل الشهري طريقة اصدار وثيقة العمل الحر للمواطنين السعوديين 2021.

طريقة اصدار وثيقة العمل الحر بالمملكة السعودية

كيفية استخراج وثيقة العمل الحر كما تهدف الوزارة من خلاله منصة العمل الحر إلى الوصول لجميع مواطني المملكة بمختلف المناطق والمدن والذي لا يملكون فرصة الحصول على عمل مناسب بدوام كامل، وبذلك يعد العمل الحر هو الوسيلة الأنسب للحصول على دخل شهري يمكنهم من نيل حياة اجتماعية كريمة، بالإضافة إلى توفير الطرق غير التقليدية من أجل الحصول على العمل وانعدام البطالة بالمملكة، وتعتبر وثيقة العمل الحر هي تذكرة المواطن السعودية للحصول على فرصة للعمل الحر ويمكنكم اصدار هذه الوثيقة بكل سهولة عن طريقة اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى https://freelance.sa/ رابط منصة العمل الحر.

الضغط على كلمة سجِّل معنا.

البدء في كتابة كافة البيانات المتعلقة بإنشاء الحساب والتي تتمثل في “رقم الجوال – كلمة المرور – الفئة سواء خدمات تخصصية أو نقل موجه”.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على كلمة إنشاء حساب.

كتابة الرقم التأكيدي الذي تم ارساله على رقم الهاتف المسجل على الموقع.

البدء في تفعيل حساب أبشر.

البدء في اختيار التخصص الراغب في العمل به.

الضغط على كلمة أصدر وثيقة الآن.

تحديد المهنة مرة أخرى.

إدخال رابط موقعك الالكتروني على شبكة الانترنت.

الذهاب إلى خانة إرفاق ملفات.

بعد ذلك يجب إرفاق جميع الملفات الخاصة بالأعمال السابقة.

وأخيرًا يتم الضغط على كلمة “أصدر الوثيقة”.

مميزات وثيقة العمل الحر الجديدة

لوثيقة العمل الحر الكثير من المميزات المختلفة في نشاط الأعمال الحرة، حيث يستفيد العامل بمجموعة من المميزات المختلفة بمختلف المجالات والأعمال ومن أهمها مجانية الحصول على الوثيقة والتي تيم الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة عن طريق اتباع الخطوات التي أوضحناها في السطور السابقة، من ناحيع اخر يمكن معرفة شروط بنك التسليف الجديدة 1442 للحصول على القروض الميسرة وإليكم عدد من المميزات الأخرى لوثيقه العمل الحر:

تمتد مدة صلاحية الوثيقة لمدة عام كامل ويمكن تجديدها بعد انتهاء المدة دون دفع أي رسوم.

تتيح الوثيقة إمكانية التسجيل في التأمينات الاجتماعين للراغبين.

تعتبر الوثيقة مستند رسمي يعتمد به في التعامل مع الجهات الحكومية أو الخاصة بالمملكة.

يمكن فتح حساب بنكي وربطه بوثيقة العمل الحر.

كما يستطيع العامل استخدام قنوات الدفع الرقمي.

إصدار الوثائق المختلفة للأعمال التي يستطيع القيام بها، على أن لا تزيد عدد الوثائق عن خمسة وثائق مختلفة.

لا يشترط التفرغ الكامل للحصول على الوثيقة ولذلك فهي تعد وسيلة آمنة للحصول على دخل إضافي.

رقم مركز خدمة العملاء وثيقة العمل الحر

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتمايعة رقم خدمة العملاء للرد على جميع الاسئله والاستفسارات الخاصة بتقديم وثيقه العمل الحر، حيث يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم التالي: 920002654.