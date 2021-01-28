نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السجن 9 سنوات لرجل حاول قتل ترامب باستخدام "الجمرة الخبيثة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حُكم أمس الأربعاء على رجل من ولاية كناتيكيت، اعترف بالذنب في سلسلة من الاتهامات، بما في ذلك إرسال رسالة تحتوي على مسحوق أبيض يهدد بقتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالسجن تسع سنوات.

وأقر الرجل ويدعى "غاري جوزيف جرافيل"، 53 عامًا، بأنه مذنب في سبع تهم تتعلق بالتهديدات التي وجهها في سبتمبر 2018.

في أوائل سبتمبر 2018، أرسل جرافيل رسالة تهديد موجهة إلى ترامب مصحوبة بمادة مسحوقية بيضاء ادعى أنها الجمرة الخبيثة، وفقًا لسجلات المحكمة.

كما هدد جرافيل بتفجير طائرات وممتلكات في مطار بيرلينجتون الدولي في فيرمونت.

حكم القاضي من المحكمة الجزئية الأمريكية في بريدجبورت، كونيتيكت، على جرافيل بالسجن لأكثر من سبع سنوات بسبب التهديدات التي وجهها في عام 2018 وسنتين إضافيتين لانتهاكه شروط الإفراج عنه.

كان جرافيل مسجونًا منذ اعتقاله في 8 سبتمبر 2018، وكان قد سُجن سابقًا لإرساله رسائل تهديد في عام 2010.