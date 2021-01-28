نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تطلب سحب القوات الروسية والتركية من ليبيا فورًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، الخميس، أنّ بلاده تطلب "من تركيا وروسيا الشروع فورًا في سحب قواتهما" من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.

وقال، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا: "نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورًا".