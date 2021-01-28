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عمر شويل - جدة منصة مدرستي وكيفية التسجيل واهم مزايا الدخول لتعلم عن بعد 1442 تعتبر من اهم واحدث منصات التعلم عن بعد داخل المملكة العربية السعودية حيث تقدم منصة مدرستي الخدمات التعليمية بشكل منتظم للطلاب داخل المملكة بالإضافة إلى أن المنصة تحتوى على العديد من الأدوات التي تساعد الطلاب في الحصول على المادة التعليمية بكل سهولة، كما توفر منصة مدرستي أدوات التدريس التي تساعد بشكل صحيح في تنظيم العملية التعليمية وتقديمها بصورة ميسرة للطلاب، وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفني سوف نوضح مزايا منصة مدرستي كما سوف نتعرف على رابط منصة مدرستي، كما سوف نوضح كيفية الدخول إلى المنصة. منصة مدرستي واهم مزايا الدخول لتعلم عن بعد 1442 يجب أن يقوم الطالب في البداية بالدخول والتسجيل على منصة مدرستي.

بالنسبة للمرحلة الابتدائية يتم الدخول على منصة مدرستي الساعة 3 مساءا، وبالنسبة للمرحلة الثانوية والمتوسطة الساعة 7 صباحا.

يتم تأدية النشيد الوطني أول شي في اليوم الدراسي، والقيام بالتمارين الصباحية.

يجب على الطالب اتباع الجدول الدراسي، وان يستعد لمايلية من حصص دراسة.

يجب حضور الحصص الافتراضية وذلك يقوم به الطالب وولى أمرة مع معلمة.

يجب على الطالب القيام بما يطلبه المعلم منة من مهام وأنشطة.

يجب على الطالب الاستفادة التعليمية من المعلم وذلك من خلال مناقشة المعلم والأصدقاء وذلك فيما تم تكليفه به من أنشطة.

يجب على الطالب التفاعل من خلال المنصة أثناء وقت الشرح.

يجب على الطالب أن يتم مشاهدة القنوات الفضائية التعليمية المخصصة لذلك إذا تعذر الاتصال بالشبكات الإلكترونية. منصة مدرستي وكيفية التسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي. يتم إنشاء حساب جديد للطالب. يتم إدخال اسم المستخدم. يجب كتابة الرقم السرى بالحساب في نظام نور. يتم الكتابة بشكل دقيق جميع البيانات المحددة. يجب التسجيل بشكل صحيح للدخول على منصة مدرستي. يتم النقر على تسجيل دخول. تقوم المنصة التعليمية بتحديد الشروط التي يجب اتباعها وتخص أوضاع الدورة لدخول المعلمين والبدء فيها. اهم المساعدات التي تقدمها منصة مدرستي لأولياء الأمور يتم عبر المنصة المشاركة المطلوبة لبدء الدورة.

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