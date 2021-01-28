نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستفسار عن إيقاف الخدمات برقم الهوية 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستفسار عن إيقاف الخدمات برقم الهوية 1442 يعتبر الاستفسار عن إيقاف الخدمات برقم الهوية من أهم الخدمات التي يهتم بها جميع المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية حتى يتمكن من معرفة العقوبات التي يتم تحديدها القضاة حتى يقوم جميع الأشخاص من تنفيذ القرارات القانونية التي يتم تحديدها وتكون مدة ايقاف التنفيذ الخدمات التي تتعدى 180 يوم، وتعتبر من ضمن الخدمات الإلكترونية الهامة داخل المملكة السعودية لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم على خطوات الاستفسار عن إيقاف الخدمات برقم الهوية.
الاستعلام عن إيقاف الخدمات من خلال أبشر
يمكنكم من خلال السطور القادمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية وزارة العدل، ويمكنكم أيضا الاستعلام عن إيقاف الخدمات من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية و هي كالآتي:
في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية ثم الضغط على خيار أبشر ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بعد ذلك تبدأ بـ كتابة رمز التحقق واضغط على تسجيل دخول ثم اختيار الاستعلامات الإلكترونية والضغط على الاستعلام عن التعاميم ثم اضافة رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد بعد ذلك تقوم بالضغط على الاستمرار.
الاستفسار عن إيقاف الخدمات
في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية ثم تحديد نوع الهوية سواء كانت هوية وطنية أو هوية مقيم لجميع الوافدين ثم اضافه التاريخ الهجري أو الميلادي، واضافة كود التوثيق والضغط على كلمة التالي بعد ذلك يتم الضغط على الاستعلام عن إيقاف الخدمات سوف تظهر لك صفحة تتضمن جميع القرارات الهامة.
الاستعلام عن إيقاف الخدمات بالسجل المدني
يمكن الاستعلام عن إيقاف خدمات بالسجل المدني من خلال منصة ابشر الالكترونية عن طريق اتباع الخطوات المحددة للاستعلام بشكل تفصيلي عن إيقاف الخدمات وهي كالاتي:
- يتم تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكتروني والضغط على أبشر أفراد ثم اضافة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح ثم اضافة رمز التحقق بالضغط على تسجيل دخول.
- بعد ذلك تقوم باختيار الاستعلامات الالكترونية وتحدد الاستعلام عن التعاميم و اضافة رقم السجل المدني والتاريخ الميلادي ثم الضغط على التأكيد والضغط على كلمة استمرار، وبعد ذلك سوف تظهر لك صفحة جديدة تتضمن كافة التفاصيل التي تتعلق ب ايقاف خدمات المواطن بالسجل المدنى بشكل تفصيلي يمكنك الاطلاع عليها وطباعتها.
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