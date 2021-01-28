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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام تجديد الإقامة الجديد في السعودية 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة في إطار تحسين سوق العمل بالمملكة، أصدرت الحكومة في الفترة الماضية، نظام تجديد الإقامة الجديد 1442هـ، ليكون البديل الرسمي لنظام الكفالة الذي تسبب في أزمات ومشكلات عديدة شغلت مساحة كبيرة من أروقة القضاء، حيث جاءت التعديلات لتسمح للوافدين تحديث إقامتهم، وإقامة أسرهم، وتأشيرات الزيارة الخاصة بالأقارب، وفي الوقت نفسه قررت الحكومة السماح بدفع رسوم استخراج وتحديث الإقامات المرتبطة برخص العمل على أساس ربع سنوي، كحد أدنى، بدلا من تحصيلها على أساس سنوي، عدا العمالة المنزلية، كما يمكن دفع رسوم رخص العمل والإقامة على فترات بحسب مدة الإقامة.
وبالنسبة لرسوم العمالة المنزلية، فإنها تأتي بقيمة 600 ريال، يلي ذلك قيمة رسوم تحديث الإقامة للعمال وهي 650 ريالا، ثم للمرافقين بقية ألفي ريال، أما رسوم تحديث تأشيرة الزيارة العائلية، فتأتي بقيمة 300 ريال.
نظام تجديد الإقامة الجديد في السعودية 2021
كان نظام الإقامة سابقًا معتمد كليا على الكفيل، ولا يحق للوافدين التنقل أو ترك المهن خوفا من التغيب عن العمل وتعرضهم لبلاغ هروب من الكفيل، بينما نظام الإقامة الجديد يحمل الكثير من المزايا للوافد ولكن بمقابل مادي، وجاء نظام تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
- يجب الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- الانتقال إلى أبشر الأفراد.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة السر في الأماكن المخصصة.
- يجب إدخال الرمز المرئي بطريقة صحيحة.
- النقر على تسجيل الدخول.
- نختار الخدمات الإلكترونية وننقر على أيقونة “الجوازات”.
- نقوم باختيار تجديد الجواز.
- يجب إدخال رقم الإقامة.
- ننقر على زر “عرض” لظهور جميع التفاصيل الخاصة بالإقامة ومدة سريانها.
- ندفع رسوم التحديث للحصول على البطاقة الجديدة.
شروط تحديث وثيقة إقامة الوافدين في المملكة 1442
فيما وضعت حكومة المملكة عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الوافدين قبل تحديث إقامتهم، وهي على النحو الآتي:
- يجب أن يكون المقيم متواجدًا داخل المملكة.
- يجب سداد جميع الرسوم المطلوبة للتحديث.
- يجب ألا يكون المقيم مقيد ضمن القائمة الأمنية.
- يجب سداد جميع المخالفات المرورية.
- يلزم أن يمتلك المقيم جواز سفر ساري الصلاحية.
- يجب أن يمتلك الوافد تأمينًا طبيًّا ساري الصلاحية.
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