نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد في مكتب العمل السعودي من خلال الرابط الرسمي hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة حجز موعد في مكتب العمل 1442 – 2021 الكترونيًا، حتى يستطيع المواطن من الحصول على موعد داخل مكتب العمل، ويقوم مكتب العمل العديد من الخدمات الالكترونية المختلفة بهدف توفير الوقت والجهد على أبناء المملكة والمقيمين بأراضيها، وعلى رأسهم خدمة حجز موعد والتي أطلقتها وزارة العمل السعودية لتنظيم المواعيد وحجز موعد مسبق قبل الذهاب إلى مكتب العمل وإنجاز أحدى الخدمات التي يتيحها للمواطنين، وذلك النظام يساعد على الحد من الازدحام للحافظ على صحة المواطنين وتوفير الوقت والجهد المبزول وكذلك الاستعلام عن المواعيد في مكتب العمل

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طريقة حجز موعد في مكتب العمل 1442 – 2021

حسب ما أعلنه المسؤولين يستطيع المواطن السعودي والمقيمين بالأراضي السعودية حجز موعد لزيارة أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجانب تنسيق المواعيد للذهاب إلى مكتب العمل بالمملكة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الالكترونية التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط حجز موعد في مكتب العمل السعودي hrsd.gov.sa.

الذهاب إلى بوابة الخدمات الالكترونية لمكتب العمل.

إدخال بيانات تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة خدمة الموعد الالكتروني.

من النافذة الجديدة يتم اختيار أيقونة ابدأ الخدمة للبدء في إجراءات حجز الموعد.

البدء في إدخال جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة ومنهم رقم الهوية أو رقم الإقامة للمقيمين، ورقم الجوال مع تحديد فرع المكتب والمدينة.

تحديد تاريخ وموعد الحجز.

إدخال الرمز المرئي المتغير.

بعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على كلمة “حجز”

وبذلك يكن قد تم حجز موعد في مكتب العمل.

الاستعلام عن موعد بمكتب العمل

كما يمكنكم الاستعلام عن موعد سابق لزيارة مكتب العمل من خلال الموقع باعتباره أحد الخدمات الالكترونية التي يقدمها موقع الوزارة عبر شبكة الانترنت، والتي يتمكن من خلالها المواطنين الاستعلام عن مواعيدهم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة العمل السعودية الرسمي على شبكة الانترنت.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونيّة من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.

اختيار خدمة الاستعلام عن موعد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة لاستكمال عملية الاستعلام.

الضغط على كلمة الاستعلام.

وسيقوم الموقع خلال لحظات بتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بالموعد.

حجز المواعيد في مكتب العمل

مكتب العمل الرقم الموحد وتتيح الوزارة أيضًا طرق أخرى لحجز المواعيد في مكتب العمل وذلك عن طريق الاتصال المباشر على الرقم الموحد الخاص بمكتب العمل “19911” كمان يمكن معرفة كيفية الحصول على قروض عبد اللطيف جميل للعاطلين 1442 أو التواصل من خلال البريد الالكتروني [email protected] وتقديم الاقتراحات أو الشكاوى أو الاستفسارات المختلفة.