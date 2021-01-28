نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السماح بتجديد إقامة العمل للأجانب داخل المملكة كل ثلاثة أشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسببت جائحة كورونا في حالة من الركود العالمي في جميع الأسواق مما أجبر الكثير من المؤسسات والشركات على الغلق وتسريح الكثير من العاملين بها مما اضطر الكثير من الدول على تعديل أو إصدار بعض القرارات التي تصب في مصلحة سوق العمل والعمالة الوافدة ومن أوائل الدول التي تعاملت مع هذه المشكلة بسرعة كانت المملكة العربية السعودية التي أصدرت مؤخراً قرار ينص على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي

قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن تجديد الإقامة الربع سنوي

أطلق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الافتراضي الذي عقد برئاسة عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز بشري سارة لجميع العاملين داخل المملكة حيث وافق مجلس الوزراء بالسماح بتجديد الإقامة لمدة أقل من سنة وبحد أدنى ربع سنة أي ثلاثة أشهر وأشار البعض أن كلمة السماح هنا تعني عدم الإلزام بمعني أنه يمكن تجديد الإقامة بمدة ثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر وكذلك قرر المجلس السماح بتجزئة قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات

الفئات المستثناة من تجديد الإقامة الربع سنوي

يستثني من هذا القرار السائق الخاص وكذلك العمالة المنزلية حيث يشمل القرار المهن التجارية والمهن المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية

أكثر المستفيدين من قرار تجديد الإقامة الربع سنوي

يخدم هذا القرار أصحاب المؤسسات الكبيرة والصغيرة والشركات وخاصة في حالة عدم توافر السيولة المالية اللازمة لتجديد إقامة العاملين لديهم .

ويخدم هذا القرار أيضا العاملين داخل المملكة حيث يمكن للعامل الوافد الرجوع إلى بلده مع عدم الاضطرار إلى تجديد ودفع رسوم الإقامة كاملة لمدة عام .

ويخدم هذا القرار سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية عامة حيث يعد هذا القرار إحدى وسائل جذب العمالة الوافدة مما يزيد من الحركة في السوق.

هل معني القرار رفع رسوم الإقامة

تسأل العديد هل هناك رفع في رسوم الإقامة بعد هذا القرار ولكن من خلال ردود أفعال المختصين في هذا المجال تم استبعاد أن تكون هناك زيادة في رسوم الإقامة لإن الغرض من هذا القرار هو تخفيف العبء علي العاملين وأصحاب المؤسسات والشركات .