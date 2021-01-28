نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الجديدة 1442 للحصول علي تمويل من بنك التنمية يصل الي 60 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشروط الجديدة 1442 للحصول علي تمويل من بنك التنمية؛ حيث يقدم بنك التنمية الإجتماعية وهو ما يسمي ببنك التسليف والادخار في وقتاً سابق تمويل نفاذ، وهو تمويل العمل الحر، حيث يُقبل المواطنين السعوديين الراغبين في إنشاء مشروع خاص به علي الحصول علي ذلك التمويل من البنك وذلك نظراً لظروفه المراعية لحالة المواطن السعودي العاطل عن العمل والذي لا يمتلك وظيفة، وهي شروط ميسرة جداً وسهلة وأيضاً يفتره سداد مناسبة.

شروط الحصول علي تمويل نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية 1442 هـ

يقدم بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية منتج نفاذ للعمل الحر، وبشروط جديدة لهذا العام 1442 هـ، وأكد البنك علي أنه يتم استقبال طلبات التقديم الجديدة للمرحلة الثانية وأنه يتم الموافقة علي ذلك الطلب فورياً إذا توافرت تلك الشروط، وهي كالأتي: