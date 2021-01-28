الشروط الجديدة 1442 للحصول علي تمويل من بنك التنمية يصل الي 60 ألف ريال

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عمر شويل - جدة الشروط الجديدة 1442 للحصول علي تمويل من بنك التنمية؛ حيث يقدم بنك التنمية الإجتماعية وهو ما يسمي ببنك التسليف والادخار في وقتاً سابق تمويل نفاذ، وهو تمويل العمل الحر، حيث يُقبل المواطنين السعوديين الراغبين في إنشاء مشروع خاص به علي الحصول علي ذلك التمويل من البنك وذلك نظراً لظروفه المراعية لحالة المواطن السعودي العاطل عن العمل والذي لا يمتلك وظيفة، وهي شروط ميسرة جداً وسهلة وأيضاً يفتره سداد مناسبة.
شروط الحصول علي تمويل نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية 1442 هـ
يقدم بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية منتج نفاذ للعمل الحر، وبشروط جديدة لهذا العام 1442 هـ، وأكد البنك علي أنه يتم استقبال طلبات التقديم الجديدة للمرحلة الثانية وأنه يتم الموافقة علي ذلك الطلب فورياً إذا توافرت تلك الشروط، وهي كالأتي:
- أن يكون المتقدم بطلب التمويل من بنك التنمية الإجتماعية مواطن/ مواطنة سعودي الجنسية، حيث لا يتوفر ذلك التمويل للمقيمين داخل المملكة من الجنسيات الأخري.
- أن يكون المتقدم مر علي سداد أخر قسط له عاماً كاملاً إذا كان قد حصل علي أي منتج أو تمويل شخصي من بنك التنمية الإجتماعية، كما يجب ألا يكون للمتقدم مديناً بأي أقساط لأي تمويل قد حصل عليه من البنك.
- يجب أن يكون العميل المتقدم للحصول علي منتج نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية وأيضاً الكفيل من أجل الحصول علي التمويل تخطي عمر الثمانية عشر حسب التاريخ الهجري لسنة ميلاده، وأيضاً يجب ألا يتعدى عمر الستون عاماً للحصول علي المنتج.
- يجب ألا يقل الراتب أو الدخل الشهري للمتقدم عن أربعة عشر ألف ريال سعودي من أجل الحصول علي منتج نفاذ.
- لابد من توافر ضمان لدي المتقدم وتقديمه الي بنك التنمية الإجتماعية عند التقديم للحصول علي منتج نفاذ.
- التوافق في الفحص الإتماني.
- يجب ألا تتجاوز فترة سداد القرض أربعون شهراً، والالتزام في سداد التمويل في موعده.
- يجب أن يحدد المتقدم من أجل الحصول علي منتج نفاذ للعمل الحر النشاط الذي يتقدم بطلب التمويل منى أجل مزاولته مع وجود ما يثبت ذلك.
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