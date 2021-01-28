توقعات طقس الجمعة: سحب ممطرة وانخفاض لدرجات الحرارة على هذه المناطق

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).
وتوقّع المركز هبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وقد تتخللها سحب ممطرة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في شرورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في القريات.
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