وزير التعليم يلتقي الفريق السعودي الذي يعمل على إنتاج لقاح “كورونا”

بلادي – الرياض :

التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، الفريق العلمي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الذي أنهى التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا؛ بقيادة الدكتورة إيمان المنصور.

ونوه بإشادة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بجهود الجامعات لنشر أبحاث فيروس كورونا، وتحقيق المركز الأول عربياً، و(12) على دول العشرين، و(14) عالمياً.

وقدّم آل الشيخ شكره لجهود الفريق متطلعاً لاستمرار الرحلة العلمية لإنتاج اللقاح بعد الانتهاء من التجارب السريرية، داعياً إلى التكامل بين الباحثين في الجامعات السعودية لدعم المشروع.

واستمع إلى عرض موجز لمراحل العمل والخطوات التي ستُتخذ مستقبلاً والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.